Galatasaray, Seefeld kasabasına ulaştı 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz’da İstanbul’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan Galatasaray, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının yurt dışı etabı için İstanbul’dan özel uçakla Almanya’ya hareket etti.

2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz’da İstanbul’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan Galatasaray, 2 günlük iznin ardından kamp çalışmalarının yurt dışı etabı için İstanbul’dan özel uçakla Almanya’ya hareket etti.

Münih’e giden sarı-kırmızılı, daha sonra kara yoluyla Avusturya’nın Tirol kentine bağlı Seefeld kasabasına geçti. Burada teknik ekip ile futbolcular kamp yapacağı hotele giriş yaptı.

Galatasaray’ın yurt dışı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

“Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.”

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