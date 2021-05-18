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Spor Galatasaray seçimleri ne zaman? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Spor

Galatasaray seçimleri ne zaman? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Galatasaray seçimleri tarihi | Galatasaray’da başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı merak konusu. Konu hakkından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Peki, Galatasaray başkanlık seçimini ne zaman ayın kaçında?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 21:40:00 -
Galatasaray seçimleri ne zaman? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Galatasaray’da önümüzdeki günlerde başkanlık seçimi yapılacak. Sarı-kırmızılı camianın merakla beklediği seçim tarihi açıklandı. Peki, başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray seçimleri ne zaman? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18 Mayıs 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunun ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'olağan seçim genel kurul toplantısı' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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