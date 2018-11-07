Galatasaray Schalke'ye 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenildi.07 Kasım 2018 Çarşamba 00:52
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenildi.
Veltins Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Schalke'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Guido Burgstaller ve 57. dakikada Mark Uth kaydetti.
Bu sonucun ardından Schalke puanını 8'e yükseltirken, temsilcimiz Galatasaray 4 puanda kaldı.
Galatasaray grupta bir sonraki maçını 28 Kasım 2018 tarihinden deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.
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