Galatasaray-Schalke maçında ilk 11'ler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Alman ekibi Schalke'yi konuk edecek.24 Ekim 2018 Çarşamba 20:58
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, İstanbul'da Schalke ile karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY - SCHALKE
STAT: Türk Telekom Stadyumu
SAAT: 22:00
HAKEM: Benoit Bastien
YAYIN: beIN SPORTS 1
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
SCHALKE 04: Nübel, Nastasic, Sane, Mendyl, Stambouli, Rudy, Suat Serdar, Caligiuri, Konoplyanka, Embolo, Uth
TEKNİK DİREKTÖR: Domenico Tedesco
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