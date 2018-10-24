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Galatasaray, Schalke ile berabere kaldı

Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray kendi sahasında Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 23:54
Galatasaray, Schalke ile berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray ile Schalke 04 karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

90 dakika boyunca istediği oyunu sahaya yansıtamayan temsilcimiz Galatasaray, 4 puanla 3. sırada kaldı. Schalke 04 ise grupta 5 puanla 2. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda yine Schalke 04 ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 23:54
  1. Galatasaray
  2. Schalke 04

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