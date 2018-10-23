Galatasaray, Schalke 04'ü misafir ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında yarın Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.



Gruptaki ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup olmuştu.



İlk müsabakasında sahasında Porto ile 1-1 berabere kalan Schalke 04, ikinci maçında ise Lokomotiv Moskova'yı dış sahada 1-0 yenmişti.



Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Porto, aynı saatte Moskova'da karşı karşıya gelecek.



Puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle:



Sakat futbolcuların durumu

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde birçok futbolcunun sakat olması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ile Emre Akbaba müsabakada forma giyemeyecek.



Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık sonucunda kasık adale grubunda orta derecede zorlanma tespit edilen Serdar Aziz'in durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.



Galatasaray'ın karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz (Ozan Kabak), Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıkması bekleniyor