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Galatasaray, Schalke 04'ü misafir ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Almanya devi Schalke 04'ü konuk ediyor..

23 Ekim 2018 Salı 11:16
Galatasaray, Schalke 04'ü misafir ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta  maçında yarın Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransız  hakem Benoit Bastien yönetecek.
 
Gruptaki ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen  sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup olmuştu.
 
İlk müsabakasında sahasında Porto ile 1-1 berabere kalan Schalke 04,  ikinci maçında ise Lokomotiv Moskova'yı dış sahada 1-0 yenmişti.
 
Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Porto, aynı saatte  Moskova'da karşı karşıya gelecek.
 
Puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan  durumu şöyle:
 
Sakat futbolcuların durumu
Galatasaray'da karşılaşma öncesinde birçok futbolcunun sakat olması  teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.
 
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges, Sofiane  Feghouli, Henry Onyekuru ile Emre Akbaba müsabakada forma giyemeyecek.
 
Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık sonucunda kasık adale grubunda  orta derecede zorlanma tespit edilen Serdar Aziz'in durumu ise bugün yapılacak  antrenmandan sonra netlik kazanacak.
 
Galatasaray'ın karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon  Roque, Serdar Aziz (Ozan Kabak), Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan  Gümüş, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıkması  bekleniyor

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:16
  1. Bursa
  2. galatasaray
  3. schalke 04

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