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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyor mu?

Galatasaray Kulübü yönetim kurulu, UEFA'nın yeniden inceleme kararının ardından resmi sitesinden bir açıklama yaparak bu kararın, takımın şampiyonlar liginde yer almasına engel olmadığını açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 17:34
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyor mu?

UEFA Finansal Kontrol Kurulu Yargı Mahkemesi'nin, Galatasaray'ın Finansal Fair Play Komitesi ile yaptığı anlaşmayı inceleyip dosyanın yeniden görüşülmesini talep etmesinin ardından Galatasaray'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Sarı Kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

ŞAMPİYONLAR LİGİNE KATILMAKTA BİR ENGEL YOK: "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir.

UEFA'dan son dakika Galatasaray kararı

UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir."

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:34
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