Galatasaray, saha avantajını kullanamadı
- Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı- Kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Luyindama, Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak02 Nisan 2019 Salı 22:17
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalarak saha avantajını kullanamadı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve iki takımın da fazla pozisyon üretemediği karşılaşma 0-0 berabere tamamladı.
Müsabakanın rövanşı, 25 Nisan Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü yine konuk edecek.
- Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yok
Karşılaşmada kırmızı kart gören Christian Luyindama, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, maçın 71. dakikasında Guilherme'ye yaptığı müdahale sonrası Luyindama'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
Süper Lig'de sarı kart cezalısı da olan Luyindama, 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının yanı sıra 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.
- Diagne ve Onyekuru ıslıklandı
Galatasaray'da bazı taraftarlar, oyundan alındıkları sırada Mbaye Diagne ile Henry Onyekuru'ya tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 78. dakikasında Ahmet Çalık, Diagne'nin yerine oyuna dahil olurken, 83. dakikada ise Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.
Tribünlerdeki bazı taraftarlar, saha kenarına gelişleri sırasında performanslarını beğenmedikleri Diagne ve Onyekuru'yu ıslıkladı.
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