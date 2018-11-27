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Galatasaray, Rusya deplasmanında

- Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak- Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor- Sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, maçta forma giyemeyecek

27 Kasım 2018 Salı 09:36
Galatasaray, Rusya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek.

RZD Arena'da 20.55'te başlayacak müsabakayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.


- İddiasını sürdürmesi için galibiyet şart


Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.


- Puan durumu


UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
Porto 4 3 1 0 9 36 10
Schalke 04 4 2 2 0 4 13 8
Galatasaray 4 1 1 2 3 3

0

4
Lokomotiv Moskova 4 0 0 4 2 11 - 90


- Sakatlar


Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:36
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Lokomotiv Moskova
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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