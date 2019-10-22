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Galatasaray-R.Madrid maçında basın ordusu!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde sahasında konuk ettiği Real Madrid maçını 55’i İspanyol olmak üzere 79 yabancı gazeteci takip etti.

22 Ekim 2019 Salı 23:01
Galatasaray-R.Madrid maçında basın ordusu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında sahasında Real Madrid’i konuk etti. Gruptaki kritik mücadeleyi yurt dışından birçok basın mensubu tribünden takip etti. Söz konusu müsabakaya 55’i İspanyol olmak üzere 79 yabancı gazeteci akredite oldu. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadele için İspanya basının yanı sıra Fransa, Fas, Yunanistan, İsrail, İngiltere, Hollanda, Lübnan, Japonya, Romanya, Rusya ve Azerbaycan’dan gelen gazeteciler de basın tribünündeki yerlerini aldı.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 23:01
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