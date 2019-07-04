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Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini uzatıp, Westerlo’ya kiraladı

Galatasaray, genç futbolcusu Recep Gül’ün sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzattı ve Belçika ekiplerinden KVC Westerlo Kulübü’ne 1 yıllık kiraladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini uzatıp, Westerlo’ya kiraladı

Galatasaray, genç futbolcusu Recep Gül’ün sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzattı ve Belçika ekiplerinden KVC Westerlo Kulübü’ne 1 yıllık kiraladı.


Galatasaray 2000 doğumlu futbolcusu Recep Gül’ün sözleşmesini hem uzattı ve hem de futbolcuyu kiralık olarak gönderdi. Sarı-kırmızılılar, Recep için Belçika 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo ile bedelsiz olarak anlaştı. Belçika kulübünün genç futbolcuyu sezon sonunda 80 bin Euro’ya satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon sonunda bu transfer gerçekleşirse, sözleşme gereği Galatasaray futbolcunun bir sonraki satış karının yüzde 35’ini alacak.


Sarı-kırmızılıların Recep Gül için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamalar şöyle:



"Profesyonel futbolcumuz Recep Gül’ün sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Oyuncu 2020-2021 sezonunda aylık net 4.000 TL maaş ve oynayacağı maçlarda net 20.000 TL galibiyet başı primi kazanacaktır.


Profesyonel futbolcumuz Recep Gül’ün 2019-2020 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda KVC Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 2019-2020 sezonu sonunda KVC Westerlo Kulübü’nün, 80 bin Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, ileride oyuncunun satışını gerçekleştirmesi halinde satış karının %35’lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu ücreti KVC Westerlo Kulübü tarafından ödenecektir."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:20
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