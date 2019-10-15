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Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması için sayılı günler kaldı. Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta mücadelesinde Real Madrid'i Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlayacak.

15 Ekim 2019 Salı 11:58
Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta?

GalatasarayReal Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta mücadelesi mücadelesi için son hazırlıklarını tamamlayan Sarı Kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i ağırlayacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte tüm detaylar;

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta mücadelesinde Real Madrid ile karşı karşı gelecek olan Galatasaray bir üst tura çıkabilmek için müsabakayı galibiyetle tamamlaması gerekiyor. En iyi ilk 11'leri ile sahaya çıkacak olan Galatasaray ve Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

18 Ekim Cuma günü satışa sunulacak olan Galatasaray Real Madrid maçı bilet fiyatlarının 175 TL ile 1.500 TL arasında değişmesi bekleniyor.

2000/2001 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali;

- Galatasaray - Real Madrid: 3-2

- Real Madrid - Galatasaray: 3-0

2012/13 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali;

- Real Madrid - Galatasaray: 3-0

- Galatasaray - Real Madrid: 3-2

2013/14 - Şampiyonlar Ligi grup eşleşmesi;

- Galatasaray - Real Madrid: 1-6

- Real Madrid - Galatasaray: 4-1

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:58
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