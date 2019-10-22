Galatasaray Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı kaç kaç bitti?22 Ekim 2019 Salı 22:02
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray evinde Real Madrid’i konuk etti. İşte, Galatasaray Real Madrid maçının tüm detayları…
MAÇ SONUCU: 0-1
DK.18 Kross
Galatasaray taraftarının da desteğini alarak sahadan 3 puanla ayrılma parolasıyla maça başladı. Rakip kalede etkili pozisyonlar yakalayan Galatasaray bir türlü arzu ettiği golü bulamadı.
Dakikalar 18'i gösterdiğinde Kross, Real Madrid'i öne geçirdi: 0-1
Bu golün ardından kısa bir şok yaşayan sarı-kırmızılılar etkili ataklarını sürdürdü.
Ancak Galatasaray girdiği pozisyonları bir türlü gole çeviremeyince sahadan mağlup ayrıldı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'nda 1 puanı bulunuyor.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, J. Seri, Ryan Donk, S. Nzonzi, Younès Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone
Real Madrid: T. Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, R. Varane, Marcelo, T. Kroos, Casemiro, F. Valverde, E. Hazard, K. Benzema, Rodrygo
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