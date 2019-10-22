Galatasaray Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray evinde Real Madrid’i konuk etti. İşte, Galatasaray Real Madrid maçının tüm detayları… MAÇ SONUCU: 0-1 DK.18 Kross Galatasaray taraftarının da desteğini alarak sahadan 3 puanla ayrılma parolasıyla maça başladı. Rakip kalede etkili pozisyonlar yakalayan Galatasaray bir türlü arzu ettiği golü bulamadı. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Kross, Real Madrid'i öne geçirdi: 0-1 Bu golün ardından kısa bir şok yaşayan sarı-kırmızılılar etkili ataklarını sürdürdü. Ancak Galatasaray girdiği pozisyonları bir türlü gole çeviremeyince sahadan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'nda 1 puanı bulunuyor. Galatasaray: Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, J. Seri, Ryan Donk, S. Nzonzi, Younès Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone Real Madrid: T. Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, R. Varane, Marcelo, T. Kroos, Casemiro, F. Valverde, E. Hazard, K. Benzema, Rodrygo

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.