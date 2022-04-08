Galatasaray rakamı belirledi! Ünlü oyuncu gözden çıkarıldı

Galatasaray'da bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamayan Mostafa Mohamed'in geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ara transfer döneminde 4 milyon dolar ile bonservisini aldığı Mostafa Mohamed'i elinden çıkarmak istediği ve en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Mısır basınında yer alan habere göre; Galatasaray'da Mostafa Mohamed sezon sonu yolcu. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığına neden olan Mısırlı golcüyü elinden çıkarmak istiyor ve satışından en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini geçtiğimiz ara transfer döneminde Zamalek'ten 4 milyon dolar karşılığında almıştı.

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki golcü bu maçlarda takımına 7 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.

Kaynak: Star Gazetesi