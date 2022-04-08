Galatasaray rakamı belirledi! Ünlü oyuncu gözden çıkarıldı
Galatasaray'ın, beklentilerin altında kalan Mostafa Mohamed'i elden çıkarmak istediği ve 10 milyon Euro veren takımla anlaşacağı belirtildi.
Galatasaray'da bu sezon beklentileri bir türlü karşılayamayan Mostafa Mohamed'in geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ara transfer döneminde 4 milyon dolar ile bonservisini aldığı Mostafa Mohamed'i elinden çıkarmak istediği ve en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği öne sürüldü.
Mısır basınında yer alan habere göre; Galatasaray'da Mostafa Mohamed sezon sonu yolcu. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığına neden olan Mısırlı golcüyü elinden çıkarmak istiyor ve satışından en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün bonservisini geçtiğimiz ara transfer döneminde Zamalek'ten 4 milyon dolar karşılığında almıştı.
Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki golcü bu maçlarda takımına 7 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.
Kaynak: Star Gazetesi