Galatasaray PSV maçı seyircili mi? Galatasaray PSV maçına seyirci alınacak mı?
Galatasaray PSV maçı seyircili mi? Galatasaray PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS PSV maçı rövanş hangi kanalda? soruları Sarı kırmızılı takım taraftarı tarafından merak ediliyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek. Peki Galatasaray PSV maçı seyircili mi? Galatasaray PSV maç biletleri ne kadar? İşte GS-PSV maçı bilet fiyatları…
Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray PSV maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu birinci karşılaşmasında deplasmanda oynayan Galatasaray, PSV karşısında 1-5 mağlup olmuştu. GS, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde bundan sonraki yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.
Galatasaray PSV maçı seyircili mi?
Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın biletlerinin saat 16:00 'da satışa çıkacağını duyurdu. Buna göre maç seyircili oynanacaktır.
Galatasaray PSV maçı biletleri satışta mı?
Galatasaray PSV maçı biletleri satşa çıktı mı? GS-PSV maçının biletleri passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyum’undaki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.