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Galatasaray-Porto maçından notlar

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk eden sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı- Galatasaray 19 Yaş Altı Takımı, mücadele ettiği UEFA Gençlik Ligi'nden elendi

11 Aralık 2018 Salı 21:08
Galatasaray-Porto maçından notlar


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcular Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru, Porto müsabakasında yedeğe çekildi.

Porto karşılaşmasında bu futbolcuların yerine, Maicon Roque ile cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev yapamayan Ryan Donk, Fernando Reges ve Badou Ndiaye forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba maçın kadrosunda yer almadı.

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Muğdat Çelik ve Onyekuru'nun yanı sıra İsmail Çipe, Martin Linnes ve Ömer Bayram bulundu.


- Terim'e sevgi gösterisi


Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, tribüne çağırdıkları tecrübeli teknik adam için, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı.

Fatih Terim, taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.


- Alex Telles tribüne çağrıldı


Galatasaraylı taraftarlar, Porto'da forma giyen eski futbolcuları Alex Telles'i tribüne çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Telles, "Üçlü" çektirdi.

Öte yandan, Porto'nun kadrosunda cezalı Jesus Corona, ceza sınırındaki Otavio ve Militao ile sakat olan Vincent Aboubakar yer almadı.


- Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'ne veda etti


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 19 yaş altı ekiplerinin karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi'nden elendi.

Grupta bugün oynanan 6. ve son maçlarda Galatasaray sahasında Porto'ya 2-0 mağlup olurken, Lokomotiv Moskova deplasmanda Schalke 04'ü 4-1 yendi.

Porto 13 puanla grubu lider bitirirken, 10 puan toplayan Lokomotiv Moskova averajla ikinci sırada yer aldı. Rus ekibiyle aynı puana sahip Galatasaray grubu averajla üçüncü bitirerek, bir puanı bulunan Schalke 04 ile organizasyona veda etti.


- Maç öncesinde dostluk yemeği


Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, iki kulübün yöneticileri ile UEFA delegeleri katıldı.


- 211 medya mensubu takip etti


Galatasaray-Porto maçına medya mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 211 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Portekiz'den 17, Japonya'dan 2, Hollanda, Fransa ve Norveç'ten de birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 21:08
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Porto
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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