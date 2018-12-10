Galatasaray, Porto maçına hazır





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.