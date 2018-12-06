Galatasaray-Porto maçı biletleri satışa sunuldu





İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz'in Porto ekibi ile 11 Aralık Salı günü sahasında yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçın biletlerinin GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldığı belirtildi.

Karşılaşmanın biletlerinin fiyatları 150 ile bin lira arasında değişiyor.