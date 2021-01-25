Galatasaray, Onyekuru transferini duyurdu!
Galatasaray, Henry Onyekuru transferini resmen duyurdu. Onyekuru'nun sözleşme detayları belli oldu.
Galatasaray, Henry Onyekuru transferini resmen duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın KAP bildirimine göre Onyekuru'nun 4.35 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Monaco'ya 650 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. Onyekuru'ya yarım sezon için 750 bin Euro ücret ödenecek.