Galatasaray Nisan ayı divanı başladı Galatasaray Spor Kulübü Nisan Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.

Galatasaray Spor Kulübü Nisan Ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için yapılan saygı duruşuyla başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun gündem maddelerini okutmasıyla devam eden divan toplantısına Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim tam kadro katıldı.



Divan toplantısında görüşülecek gündem maddeleri ise şöyle:

- Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması

-Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

- Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi

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