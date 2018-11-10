Galatasaray nefes aldı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray mücadeleden 3-0 galip ayrılarak puanını 23'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Bilal'in sol kanattan içeri gönderdiği pasla topla buluşan Umut, topu istediği gibi kontrol edemeyince meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 18. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlayarak şutu attı. Kaleci Muammer'den dönen topu takip eden Onyekuru meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

38. dakikada Mariano'nun sağ kanattan arka direğe ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Ömer'in sert şutunda kaleci Muammer, ayaklarıyla topun kaleye gitmesini önledi. 44. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut, topu ceza sahası dışarısındaki Chery'e kazandırdı. Chery'in sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti. 45. dakikada ceza sahası dışarısında topla buluşan Chery'nin sert şutunda kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 55. dakikada Mariano'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Sinan'ın aşırtma şutunda kaleci Muammer son anda topu çeldi. 63. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut topu müsait durumdaki arkadaşına atmak istedi ancak Galatasaray defansı araya girdi. Topu önünde bulan Şamil'in sert vuruşunda top kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topa müdahale etmek isteyen Mensah ile kaleci Muslera'nın topu kazanma mücadelesinde Muslera sakatlandı. 75. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Selçuk'un savunmanın arkasına attığı topu rakibinden kurtaran Onyekuru, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onyekuru'nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2 82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutu direğin dibinden auta gitti. 88. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasına arka direkte gelişine vuran Ömer Bayram, topu ağlara gönderdi. 0-3

KÜNYE

Stat: Kadir Has Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx Kayserispor: Muammer x, Lopes x, Rotman x, Şamil x, Bilal xx, Umut x, Chery x (Varela dk. 61 x), Sapunaru x, Mensah xx (Hakan dk. 86 ?), Kucher x, Atilla x Yedekler: Lung, Vedat, Gyan, Adem, Mert Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam Galatasaray: Muslera xx (İsmail dk. 90 ?), Marianio xx, Maicon xx, Serdar xx, Selçuk xx (Yunus dk. 90 ?), Belhanda xx, Sinan xx, Ömer xx, Onyekuru xxx, Ozan xx, Feghouli xx (Celil dk. 87 ?) Yedekler: Ahmet, Linnes, Muğdat Teknik Direktör: Fatih Terim Goller: Onyekuru (dk. 18 ve 75), Ömer (dk. 88) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Kucher, Mensah, Sapunaru (Kayserispor), Feghouli, Ozan, Onyekuru (Galatasaray) Kırmızı Kart: Lopes (dk. 83) (Kayserispor)

(Turan Bulut - Ali Göç - Cem Atakan/İHA)