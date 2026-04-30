28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe’nin katil zanlısı suç aletiyle birlikte yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, genç avukatın öldürülmesiyle ilgili yayınladığı taziye mesajında faillerinin hukuk önünde hesap vereceğini, savunma makamına yönelen hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

İcra takip dosyasının vekilliğini yürütüyordu

Gürsü ilçesinin Ağaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda 16 AGB 45 plakalı araç içerisinden yolda yürüyen kişilere silahla ateş edilmesi sonucu 40 yaşındaki Elif Çalışkan ve kardeşi olan avukatı 28 yaşındaki Hatice Kocaefe yaralandı. Avukat Kocatepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Mağdur ve yakınları ile yapılan görüşmelerde olayı gerçekleştiren şüphelinin Elif Çalışkan ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 49 yaşındaki Hakkı Çetin olduğu belirtildi.

Hastanede tedavisi devam eden Çalışkan, ifadesinde olayı gerçekleştiren kişinin aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Hakkı Çetin olduğunu, avukatı olan kardeşi Hatice Kocaefe’nin aynı zamanda icra takip dosyasını vekilliğini yürüttüğünü söyledi.

Çok yönlü devam eden soruşturmada tüm detaylar inceleniyor

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri muhafaza altına alınıp gerekli incelemeler yapıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Hakkı Çetin suç aletiyle birlikte yakalandı. Ayrıca, olaya karıştığı değerlendirilen A.Ç., S.U., E.Ü. ile S. S. gözaltına alındı. Titizlikle devam eden soruşturma kapsamında tüm detaylar inceleniyor.

Diğer yandan, olayda kullanılan aracın Bursa’nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda terk vaziyette bulunurken, avukat Kocaefe ve şüpheli Hakkı Çetin arasında olay öncesine ilişkin herhangi bir adli müracaat ya da tedbir kararı bulunmadığı anlaşıldı.

Bakan Gürlek: “Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, genç avukatın hayatını kaybettiği olayla ilgili yayınladığı mesajında saldırının faillerinin hukuk önünde hesap vereceğini, savunma makamına yönelen hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini vurgulayan Bakan Gürlek, avukatların, yargının kurucu unsurlarından biri olarak adaletin sağlanmasında hayati bir rol üstlendiklerine vurgulayarak, "Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir." ifadelerini kullandı.