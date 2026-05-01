Badem ağaçları çiçek açtı! Van Gölü’nün mavisine bahar renkleri karıştı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısında pembe ve beyaz tonlarıyla nefes kesen bir manzara oluşturdu.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bahar, Van Gölü kıyısında açan badem çiçekleriyle kendini gösterdi.
Kız Taşı mevkisinde bulunan badem ağaçlarının çiçek açmasıyla bölge, pembe ve beyaz tonlara büründü.
Van Gölü'nün maviliğiyle birleşen manzara, ziyaretçilere seyrine doyum olmayan görüntüler sunuyor.
Bahar havasını değerlendiren vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları, bölgeye gelerek hem göl manzarasını izledi hem de çiçek açan ağaçları görüntüledi.
