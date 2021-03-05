  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Mustafa Muhammed için başvuru yaptı
Spor

Galatasaray Mustafa Muhammed için başvuru yaptı

Yıldız futbolcu Mustafa Muhammed'in Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın hatalı olduğu gerekçesiyle Galatasaray MHK'ya başvuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 00:00:00 -
Galatasaray Mustafa Muhammed için başvuru yaptı

Galatasaray Kulübü, Mostafa Mohamed'in kırmızı kartının iptali için Tahkim Kurulu'na başvurulduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzce, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mostafa Mohamed’in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens bin Selman ve Meghan Markle iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Gündem

Prens bin Selman ve Meghan Markle iddiası gündeme bomba gibi düştü!

İngiliz Kraliyet ailesinin üst düzey görevlerinden ayrılan Sussex Dükü Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın taktığı küpelerin, Suudi gazetec..
Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın FETÖ'cülere verdiği tepki görüntüleri ortaya çık..
Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını aç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay