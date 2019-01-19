Galatasaray-MKE Ankaragücü maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadroda 3 değişlikle takımını sahaya sürdü.

Süper Lig'in 18. haftasında başkent temsilcisini Türk Telekom Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'i Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Marcao, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş'ten oluşturdu.

Tecrübeli teknik adam, ligin 17. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun yokluğunda, yerlerine yeni transfer Marcao, Linnes, ve Sinan Gümüş'ü oynattı.

Eren Derdiyok, Fatih Terim'in kararıyla devre arasında takım bulması istenerek kadro dışı bırakıldı. Ozan Kabak ise Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Nagatomo da ülkesi Japonya ile Asya Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedekleri ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik'ten oluştu.





- Terim'siz ligde son kez





Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'den yoksun durumda ligdeki son maçına MKE Ankaragücü önünde çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 10 maç men cezası verilen Terim, 9. kez bir resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.

MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyen tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.





- Marcao ilk 11'de, Emre Taşdemir yedeklerde





Galatasaray'ın yeni transferi 22 yaşındaki stoper Marcao, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçına çıktı.

Portekiz'in Chaves takımından devre arasında alınan Brezilyalı savunma oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasına ilk 11'de başladı.

Bursaspor ile yollarını ayırmasının ardından kadroya dahil edilen Emre Taşdemir ise 21 kişilik kadroda yer aldı.





- Taraftarlardan transfer tepkisi





Galatasaray taraftarları, bekledikleri santrfor transferinin henüz gerçekleşmemesine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tuttu.

Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e ise tezahüratlarla destek verdi.





- 26 gün sonra taraftarının önünde





Galatasaray, 26 gün sonra taraftarının önünde maça çıktı.

Süper Lig'in ilk yarısını sahasında 23 Aralık 2018'de 4-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra Türk Telekom Arena'da mücadele etti.





- Mustafa Kaplan, ilk maçında





MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Mustafa Kaplan, başkent ekibinin başında ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertli takımda Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Kaplan, ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Daha önce TFF 2. Lig'deyken 2014-2015 sezonunda MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Kaplan, bin 487 gün sonra sarı-lacivertli takımın başında bir resmi maçta görev yaptı.

Kaplan, başkent ekibinin başında son maçına 23 Aralık 2014'te Türkiye Kupası'ndaki Kardemir Karabükspor müsabakasıyla çıkmıştı.



