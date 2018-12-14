Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı14 Aralık 2018 Cuma 20:10
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
İdmanın 5'e 2 dar alan oyununun ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.
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