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Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

14 Aralık 2018 Cuma 20:10
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

İdmanın 5'e 2 dar alan oyununun ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği kaydedildi.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:10
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