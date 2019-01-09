Galatasaray Marcao'yu KAP'a bildirdi
Galatasaray, Chaves'de forma giyen Marcao'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.09 Ocak 2019 Çarşamba 19:54
Galatasaray, Chaves'de forma giyen Marcao'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın transferi için kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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