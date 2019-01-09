Galatasaray Marcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Chaves'de forma giyen Marcao'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın transferi için kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.