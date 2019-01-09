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Galatasaray, Marcao'nun transferi için görüşmelere başladı

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:57
Galatasaray, Marcao'nun transferi için görüşmelere başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) transferi için Portekiz kulübü Chaves'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Portekiz Süper Ligi'nde Chaves forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 16 lig maçında forma giyip 2 gol attı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:57
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Marcao
  4. Marcos Do Nascimento Teixeira
  5. SÜPERLİG

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