Galatasaray-Manchester United maçı için ek metro seferleri koyuldu
Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç sebebiyle ek metro seferleri düzenlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında yapılacak olan maç sebebiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek seferler yapılacak.
7,5 dakika arayla aktarmasız seferler olacak
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." denildi.
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