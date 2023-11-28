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Aktüel Galatasaray-Manchester United maçı için ek metro seferleri koyuldu
Aktüel

Galatasaray-Manchester United maçı için ek metro seferleri koyuldu

Yeniakit Publisher
2023-11-28 23:56:00 -
Galatasaray-Manchester United maçı için ek metro seferleri koyuldu

Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç sebebiyle ek metro seferleri düzenlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında yapılacak olan maç sebebiyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek seferler yapılacak.

7,5 dakika arayla aktarmasız seferler olacak

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." denildi.

 
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