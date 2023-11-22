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Spor Galatasaray maçı öncesi United'ın sakatları iyileşiyor!
Spor

Galatasaray maçı öncesi United'ın sakatları iyileşiyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 19:34:00 -
Galatasaray maçı öncesi United'ın sakatları iyileşiyor!

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmak isteyen temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk edecek. Manchester United'da sakatlanan oyunculardan haberler gelmeye başladı.

Şampiyonlar Ligi’nde üst tur için elinden gelen mücadeleyi veren temsilcimiz Galatasaray, gruptaki son 2 maçından ilkini Manchester United ile oynayacak.

Manchester United'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Luke Shaw takımla çalışmalara başlarken, Lisandro Martinez ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Aaron Wan Bissaka'nın da Galatasaray'a karşı hazır duruma gelmesi bekleniyor.

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