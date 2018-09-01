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Galatasaray maçı öncesi Trabzon'da deprem!

Kendi evinde son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Burak Yılmaz kadrodan çıkarıldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:50
Galatasaray maçı öncesi Trabzon'da deprem!

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-Mavili ekipte Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür dev maçta forma giyemeyecek.

Medical Park Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İKİ OYUNCU, SAKATLIKLARI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:50
  1. Galatasaray
  2. Trabzonspor
  3. Burak Yılmaz
  4. Fırat Aydınus
  5. abdülkadir ömür

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