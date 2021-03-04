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Spor Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'dan açıklama: Endişeliyiz
Spor

Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'dan açıklama: Endişeliyiz

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Sivasspor'dan açıklama geldi. Açıklamada "Bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:29:00 -
Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'dan açıklama: Endişeliyiz

Sivasspor Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde hakem hatalarından endişeli olduklarını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından, "Endişeliyiz" başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Anadolu kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz." ifadesi kullanıldı.

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