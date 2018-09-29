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Galatasaray maçı öncesi Porto'da sakatlık şoku! Golcü oyuncu...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto'da sakatlık şoku yaşanıyor. Golcü oyuncu Vincent Aboubakar,Tondela maçında sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 02:49
Galatasaray maçı öncesi Porto'da sakatlık şoku! Golcü oyuncu...

Şampiyonlar Liginde D Grubunda Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova ile aynı grupta yer alan Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 3 Ekim Çarşamba günü Porto ile deplasmanda karşılaşacak. 

BU SEZON 4 GOLÜ BULUNUYOR

Porto'da Aboubakar, Galatasaray maçı öncesi ligdeki Tondela maçında rakibinden ağır darbe alarak sakatlandı ve maçın 64. dakikasında oyundan çıktı. Başarılı oyuncu bu sezon Porto formasıyla 8 maça çıkarken, 4 gol attı, 2 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 02:49
  1. Galatasaray
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. Porto
  4. Vincent Aboubakar
  5. Tondela
  6. Portekiz

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