Galatasaray maçı öncesi Porto'da Aboubakar depremi
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek olan Porto'da sakatlanan Aboubakar'ın sahalara dönüşünün 6 ayı bulabileceği açıklandı.29 Eylül 2018 Cumartesi 17:44
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, Tondela maçında sakatlanan Vincent Aboubakar'dan gelen haberle sarsıldı.
Portekiz ekibi, Vincent Aboubakar'ın sol dizinden ameliyat olacağını duyurdu. Portekiz basını, Kamerunlu oyuncunun "en az 6 ay" sahalardan uzak kalmasının beklendiğini kaydetti.
Vincent Aboubakar'ın sol diz iç yan bağlarında kopma olduğu ifade edildi.
Galatasaray ile Porto, Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde 3 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
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