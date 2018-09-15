Galatasaray maçı öncesi Moskova'da şok!

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde yapacağı maç öncesi Lokomotiv Moskova karıştı. Bir çok önemli transfer yapmasına karşın sezona istediği gibi başlayamayan Rus ekibi, son olarak kendi evinde Dinamo Moskova’yı da yenemedi.

Takımın yıldız isimlerinden eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile kulüp yönetimi arasında iplerin de kopma noktasına geldiği ortaya çıktı. 2014’ten itibaren kırmızı-yeşillilerin kadrosunda yer alan Portekizli futbolcu idarecileri hedef alan açıklamalar yaptı.

"KAZANDIĞIMDAN FAZLASINI İSTEMEDİM"

Sezon sonunda biten sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini koruyan futbolcu, anlaşma olmamasını kulüp yöneticilerinin saygısızlığına bağladı. Manuel Fernandes“Ben hiçbir zaman şu an kazandığımdan fazla para istemedim. Maddi konuları gündeme getirmedim. Sebep para değil. Kulüp yöneticilerinin saygısızlığı beni gücendiriyor” dedi.

"BURADA KALACAĞIMIN GARANTİSİ YOK"

Fernandes şöyle devam etti: “Sonsuza dek Lokomotiv’de oynamayacağım kesin. Burada kalacağımın bir garantisi yok. Bazı oyuncular gider, bazıları gelir, futbol böyle. Sadece saygı talep ediyorum ve bu saygıyı bana göstermediklerini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda kazandığımız şampiyonlukları düşünün. Para geri planda, mesele hiç para meselesi olmadı. Sözleşmeyle ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar.”

Aylarca görüştüler sonuç çıkmadı

Manuel Fernandes ile Lokomotiv arasında aylardır, olası yeni sözleşme üzerine görüşmeler devam etmesine karşın henüz tarafarlar arasında bir anlaşmaya varılamadı. Transfer sezonu tamamlanmadan önce 32 yaşındaki futbolcuyu eski takımı Beşiktaş ile ilişkilendiren transfer haberleri gündeme gelmişti.