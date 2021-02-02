Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha oyuncusu Gustavo sakatlanarak maçı yarıda bıraktı. Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli takımda şok etkisi oluşturdu.
Süper Lig'in 23. haftasında Hatay'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda sakatlık şokuyla sarsıldı. Galatasaray derbisi öncesi ilk yarının son dakikalarında sakatlanan Gustavo'dan kötü haber geldi.
Müsabakanın 41.dakikasında Ozan Tufan ile çarpışan Brezilyalı yıldız ilk yarıyı seke seke tamamladı. Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, sakatlanan Gustavo'yu oyundan çıkararak yerine Samatta'yı aldı.
Fenerbahçe, 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Gustavo'nun şampiyonluk yolunda son derece kritik olan derbide forma giyip giyemeyeceği yapılacak olan kontrollerinin ardından belli olacak.