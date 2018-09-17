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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçın hangi kanal yayınlayacak?

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:13
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçın hangi kanal yayınlayacak?

UEFA Uluslar Ligi fikstür

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Lokomotiv Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak.  Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk edeceği karşılaşmayı yayıncı kuruluş daha belli olmadı.  Şampiyonlar Ligi yayın haklarını satın alan Süper Lig'in yayıncı kuruluşu, Galatasaray maçının yayınlanıp yayınlanmayacağına henüz karar vermedi. Eğer yayıncı kuruluş bu karşılaşmayı yayınlamaz ise bu kez yayın haklarını satabilir. Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşmasının yayıncısının bugün içinde belli olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:13
  1. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi

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