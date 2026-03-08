Galatasaray, Liverpool maçı hazırlıklarına start verdi
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.