Galatasaray Kulübünden, Adil Gevrek'in babası için başsağlığı mesajı
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeni Malatyaspor Başkanı Sayın Adil Gevrek'in babası Sayın Ömer Gevrek'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Adil Gevrek ve ailesine başsağlığı dileriz."