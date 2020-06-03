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Spor

Galatasaray Kulübünden, Adil Gevrek'in babası için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:26:46 -
Galatasaray Kulübünden, Adil Gevrek'in babası için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in babasının vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Malatyaspor Başkanı Sayın Adil Gevrek'in babası Sayın Ömer Gevrek'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Adil Gevrek ve ailesine başsağlığı dileriz."


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