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Spor

Galatasaray: "Kulübü ilgilendiren konularda sadece başkan ve yetkili yönetim kurulu üyeleri açıklamada bulunabilir"

Galatasaray, yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarda bulunabileceğini ve bunların dışında yapılan açıklama ve görüşlerin şahsi görüşleri olup, kulübü bağlamadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:47:40 -
Galatasaray: "Kulübü ilgilendiren konularda sadece başkan ve yetkili yönetim kurulu üyeleri açıklamada bulunabilir"

Galatasaray, yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarda bulunabileceğini ve bunların dışında yapılan açıklama ve görüşlerin şahsi görüşleri olup, kulübü bağlamadığını açıkladı.


Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:


"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir. Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz. Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.


Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir."

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