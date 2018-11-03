Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Artık taraftarlarımızın da sabrı taştı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları derbi maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, maçta kendilerine yönelik yanlış kararlar verildiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Artık sabrımız taşmaya başladı. Yan hakemin gözü önünde rakip takım oyuncusundan taca çıkan topu, maalesef hakem rakibimize vermiştir ve neticesinde de gol olmuştur. Allah'ın bir adaleti vardır. Biz yolumuzdan asla vazgeçmeyiz. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız ama 'yeter' diyoruz. Başka başkanlar gibi biz de çıkıp bağıralım mı? VAR'la ilgili mi konuşalım? Bunu mu istiyorlar? Maçta insanlar birbirlerine girmiş, bu olayların bütün sebebi saha yönetimi. Yazıktır, günahtır. Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Galatasaray hakkını istiyor. Tüm takımlara eşit davransınlar."

Albayrak, kimseden bir şey istemediklerini dile getirerek, "Herhalde yakında federasyonda seçim olacak. O zaman bakacağız. Biz kimseden bir şey istemiyoruz ama kimsenin de hakkımızı yemesine müsade etmiyoruz. Biz de işimizi gücümüzü bırakıp, sabahlara kadar bu işin peşinde koşuyoruz. Ben de burada kalp krizinden gidebilirdim. Oyunu bu hale getirmenin ne anlamı var? Gördüğünüzü çalıp, kararınızı verin. Bunun dışında kimsenin bir şey dediği yok. Bütün hakemlere saygım sonsuz. Saygı duymaya devam edeceğim ama herkes elini vicdanına koysun." diye konuştu.

Hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini aktaran Albayrak, "Artık taraftarlarımızın da sabrı taştı. Yönetim ve teknik heyetin de sabrı taştı. Allah aşkına yeter." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, maçın sonunda yaşanan kavgayla ilgili şunları dile getirdi:

"Son derece üzgünüm. Bir şey olmaması için Fenerbahçeli oyuncuları teker teker içeri soktum. Onlar bizim misafirimiz. En iyi şekilde ağırlamamız lazım. Bunların olmaması lazım. Allah'ıma şükürler olsun fazla büyümeden sona erdi. Ben asla kavgadan yana değilim. Farkındaysanız önce sahaya ben atladım. Güvenlik görevlileriyle beraber futbolcuları ayırmaya çalışan biz olduk. Burada herkesin suçu var ama kulübeleri çıldırtan olayları da düşünmek gerekir. Hocamız ve Hasan Şaş ıslarla, 'Allah aşkına VAR'a bakın.' diyor ama maalesef olmadı. Olayın başlangıcı oradadır."

''PENALTI DA TARTIŞILIR''

Albayrak, maçta kavgaya karışan futbolculara verilen kartlarla ilgili soruya, "Hakemin kararına saygı duymak lazım. VAR'da görüp vermiştir. Ancak 'Bizim için de VAR'a bakın, top rakipten taca çıktı.' dedik ama kimse bizim için VAR'a bakmıyor. Penaltı pozisyonunda da Muslera topu uzaklaştırmıştı, sonra Fenerbahçeli futbolcu geldi. Bence o penaltı da tartışılır." yanıtını verdi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli bir taraftarın statta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu belirten Albayrak, sarı-lacivertli camiaya baş sağlığı diledi.

SOHBET ETTİLER

Öte yandan Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımların stattan çıkış yaptığı bölümde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticilerle kısa bir süre sohbet etti.