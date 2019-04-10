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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

- Başkan yardımcısı Yusuf Günay:"Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bir karar dolayısıyla hakkımızı arıyoruz"- Başkan yardımcısı Kaan Kançal:"Acil 105 milyon liraya ihtiyacımız var, kasamızda ise 5 milyon liramız bulunuyor. Mutfağımızdaki yangınla uğraşıyoruz, onu söndürmeye çalışıyoruz"

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:20
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemelerini yargıya taşımaları konusunda, "Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bir karar dolayısıyla hakkımızı arıyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Günay, eski ikinci başkan Hamdi Yasaman'ın eleştirileri üzerine söz aldı.

Galatasaray'da daha önce Adnan Polat yönetiminin de ibra edilmediğini hatırlatan Günay, şunları kaydetti:

"O sürecin sonunda Yargıtay, 'Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.' şeklinde bir karar verdi. Yani asıl olan ibra mali ibradır, idari ibra hukuki bir müessese değildir. Şimdi hukukçu Hamdi Yasaman Beyefendi 'Bu karar yanlış.' diyor. Anayasaya göre bu karar herkesi bağlar. Geçen divanda Sayın Başkanımız, 'İdari ibra Yargıtay'a göre hukuki bir yöntem değildir, eğer yönetime güvenmiyorsanız mali yönden ibra etmeyin.' demiştir. Burada bir tehdit yok."

Yusuf Günay, Galatasaray Sportif AŞ'nin halka açık bir şirket olduğunu ve bu konuda spekülasyonlara neden olabilecek açıklamalar yapılmaması gerektiğini anlatarak, "Bir hukukçu (Yasaman), 'Bilançoda değişiklik yaparak kar açıkladılar.' diyor. Yarın suç duyurusunda bulunacağım. Böyle bir şey olamaz. Bir hukukçu bunu söyleyemez. Galatasaray yönetiminde daha önce görev almış bir insan, bunu nasıl söyleyebilir? Galatasaray Kulübü Başkanı'nı, Aziz Yıldırım'a benzeten bir insan bunu söyleyebilir. Basındaki açıklamalarına bakın, orada 'Aziz Yıldırım gibi hareket ediyor.' demedi mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Günay, mali genel kurulda idari olarak ibra edilmemelerine mahkeme tarafından tedbir konulmasıyla ilgili, "Biz hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bir karar dolayısıyla hakkımızı arıyoruz. Bu da çok normal bir şey." şeklinde görüş belirtti.


- Kançal: "Son 10 yılın rekorunu kırdık"


Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal da mali durumla ilgili eleştirilere cevap verdi.

Detaylı bir sunum yapan Kançal, Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 ayda (1 Haziran 2018-28 Şubat 2019) 81 milyon lira kar açıkladığını anlatarak, "Gelir açıklamada son 10 yılın rekorunu kırdık. Bu sevinci birlikte yaşayalım. 10 yıl önce 100 milyon zarardan 80 milyon kara geçmişiz. Bu tabloda bir şeye daha seviniyorum. Son 10 yılda faaliyet karı yaptık. Bu tablo bizim açımızdan çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak genel kurulda ibra edilmemeyi asla beklemediklerinin altını çizen Kançal, "İbrasızlık asla gündemimizde yoktu. O dönemde yönetimimiz ihtiyaç duyulan 75 milyon liralık parayı bulmak için çabaladı. Ben, başkanımız ve yönetim kurulumuz, Galatasaray'ın yüce menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

Kaan Kançal, kulübün önemli sorunlarını çözmek için çalıştıklarını anlatarak, "Acil 105 milyon liraya ihtiyacımız var, kasamızda ise 5 milyon liramız bulunuyor. Mutfağımızdaki yangınla uğraşıyoruz, onu söndürmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Mustafa Cengiz konuşmadı


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hazır bulunduğu toplantıda konuşma yapmadı.

Yaklaşık 5 saat süren toplantıda 16 üye söz alarak görüşlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:20
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. SÜPERLİG
  4. Yusuf Günay

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