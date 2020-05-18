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Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi

Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:10:50 -
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz mide ameliyatı geçirdi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı geçirdiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir." denildi.

Açıklamada Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, "Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti.


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