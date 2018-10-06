THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Galatasaray küçülme nedeniyle Avrupa'ya gidemiyor

Ekonomik olarak küçülmeye giden Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, Avrupa'ya gidemiyor. Sarı-kırmızılı ekip 150 bin TL’lik masrafı nedeniyle 1000 Euro’luk katılım ücreti ödemedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:57
Galatasaray küçülme nedeniyle Avrupa'ya gidemiyor

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı küçülme nedeniyle Avrupa'ya gidemiyor.

Geçen sezonu Türkiye Ligi ve Euro League Şampiyonluğu ile noktalayan Engelsiz Aslanlar, elde ettikleri çifte zaferin mutluluğunu doyasıya yaşayamadan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi'nin kapanacağı yönünde gelen haberlerle sarsıldı. 

150 bin TL'lik kamp ve yolculuk masrafı nedeniyle 1000 Euro'luk katılım ücreti ödenmedi. Champions Cup'a alınmayan Cimbom, kulübün en başarılı takımıyken birçok yıldız ismini göndererek tasarruf da etmişti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:57
  1. Galatasaray
  2. Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı
  3. Engelsiz Aslanlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nargile sigaradan beter...
    1. Nargile sigaradan beter...
    2. Veliaht açıkladı: Trump’dan 400 milyar..
    3. Emniyetin araştırmasında korkunç..
    4. Sosyal medya üzerinden çocukları..
    5. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    6. Meral Akşener'e yeni danışman!
    7. Çocuklara istismarda bulunan sapık..
    8. Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    9. Teröristler Kur'an kursunu böyle..
    10. Şenol Güneş'ten Cenk Tosun bombası
    11. Dev rüzgar türbini destek gemisi..
    12. Polisin yaptığı fuhuş baskınında şoke..
    13. Kaybolan zihinsel engelli Merve, her..
    14. Interpol Başkanı kaybolmuştu.....
    15. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü!
    16. Kayserispor Çaykur Rizespor maç sonucu..
    17. Alkollü araç kullanırken yakalandı,..
    18. Galatasaray küçülme nedeniyle..
    19. Çorum'da halk otobüslerinde 'gizli..
    20. Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti