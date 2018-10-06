Galatasaray küçülme nedeniyle Avrupa'ya gidemiyor

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı küçülme nedeniyle Avrupa'ya gidemiyor.

Geçen sezonu Türkiye Ligi ve Euro League Şampiyonluğu ile noktalayan Engelsiz Aslanlar, elde ettikleri çifte zaferin mutluluğunu doyasıya yaşayamadan Tekerlekli Sandalye Basketbol Şubesi'nin kapanacağı yönünde gelen haberlerle sarsıldı.

150 bin TL'lik kamp ve yolculuk masrafı nedeniyle 1000 Euro'luk katılım ücreti ödenmedi. Champions Cup'a alınmayan Cimbom, kulübün en başarılı takımıyken birçok yıldız ismini göndererek tasarruf da etmişti.

Kaynak: Skorer