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Spor

Galatasaray koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:33:00 -
Galatasaray koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı ve testlerin negatif çıktığı bildirildi.

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