Galatasaray koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
Galatasaray'dan yapılan açıklamada koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı ve testlerin negatif çıktığı bildirildi.