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Spor Galatasaray kiralık sözleşmeyi 1 sezon daha uzatabilir
Spor

Galatasaray kiralık sözleşmeyi 1 sezon daha uzatabilir

Transferin son gününde Galatasaray'ın kadrosuna kiralık olarak katılan Gedson Fernandes ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü Portekiz gazetesi Record'un haber direktörü Sergio Krithinas, ''Galatasaray sezon sonundaki şartlara göre kiralık sözleşmeyi 1 sezon daha uzatma hakkına sahip" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 21:42:00 -
Galatasaray kiralık sözleşmeyi 1 sezon daha uzatabilir

Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Record'un haber direktörü Sergio Krithinas, Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Benficalı Gedson Fernandes için, kiralık anlaşmayı bir sezon daha uzatma hakkına sahip olduğunu belirtti.

"Benfica bu transferden çok memnun"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Krithinas, "Galatasaray potansiyeli büyük bir futbolcu aldı. Bence son derece başarılı bir transfer operasyonuna imza attılar. Benfica'nın da tercihi Galatasaray'dı; çünkü büyük bir kulüpte, oynamasını istediler. Şu anda Benfica'da halihazırda onun mevkiinde oynayan ve başarılı olan futbolcular olduğu için fazla forma şansı bulamayabilirdi. Ayrıca Jose Mourinho yönetimindeki Totthenam'da yedek bekletilmesi Benfica'nın hiç hoşuna gitmedi. Öğrendiğime göre Galatasaray sezon sonundaki şartlara göre kiralık sözleşmeyi 1 sezon daha uzatma hakkına sahip" diye konuştu.

"Durdurulması gerçekten zor"

Gedson'un potansiyeli büyük bir oyuncu olduğuna işaret eden Sergio Krithinas, "Topla oyunda mükemmel. Durdurulması gerçekten zor. Tam da Türk taraftarların seveceği nitelikte bir oyuncu... Bence Galatasaray taraftarı onu çok sevecek; çünkü oyunu yoğun biçimde oynar." dedi.

"Bu iyi ilişkiler de Gedson'un transferini kolaylaştırdı"

Ajansspor'un haberine göre; Krithinas, "Sürekli hücumu düşünen, direkt kaleyi gitmeyi tercih eden bir futbolcu. Top kazanmak konusunda başarılı, ama pas oyununda sorunları var. Gole yakın bir futbolcu; bence Fatih Terim yönetiminde potansiyelini saha başarısına dönüştürecek. Fatih Terim'in Rui Costa ile iyi ilişkileri var. Costa, İtalya'da oynarken, Terim onun teknik direktörüydü. Bu iyi ilişkiler de Gedson'un transferini kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.

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