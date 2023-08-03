  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Brezilya'da kanlı operasyon: 45 kişi öldü

Romanya'dan Rusya'ya flaş suçlama

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı!

Sarıgül'den İmamoğlu'na olay gönderme: Gel bakalım aslan parçası

Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak'tan şaşırtan tahmin: O tarihte uçacak, patlayacak dediği açıklaması

İYİ Partililer 27 kişiyle belediye başkanının makam odasını bastı!

Necmettin Batırel'den ürküten akaryakıt açıklaması

Bir yanda ‘Çok kötü çok’ diğer yanda ‘Gayet iyi’ ! İbrahim Kahveci'den mantık hatası

Vahşet! Anne ile erkek arkadaşının 10 aylık bebeğe yaptıkları kan dondurdu... Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Türkiye’nin HES gücü etkisi, ilgili açıklama geldi: Beklentileri aşan büyük artış, büyüyor! 110 milyar üretim
Spor Galatasaray, Kerem Demirbay'ı açıkladı
Spor

Galatasaray, Kerem Demirbay'ı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-03 11:21:00 -
Galatasaray, Kerem Demirbay'ı açıkladı

Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Konu ile ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı: "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" açıklaması yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak'tan şaşırtan tahmin: O tarihte uçacak, patlayacak dediği açıklaması
Ekonomi

Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak'tan şaşırtan tahmin: O tarihte uçacak, patlayacak dediği açıklaması

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü beklenti devam ederken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yeni öngörülerde bulundu. Ünlü ekonomist Hati..
Vahşet! Anne ile erkek arkadaşının 10 aylık bebeğe yaptıkları kan dondurdu... Okuduklarınıza inanamayacaksınız!
Dünya

Vahşet! Anne ile erkek arkadaşının 10 aylık bebeğe yaptıkları kan dondurdu... Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

İngiltere'de bir anne ile gayrimeşru ilişki yaşadığı adamın, 10 aylık bebeğe uyguladıkları işkence kan dondurdu. Görülen davada, ikilinin 'ş..
Sarıgül'den İmamoğlu'na olay gönderme: Gel bakalım aslan parçası
Siyaset

Sarıgül'den İmamoğlu'na olay gönderme: Gel bakalım aslan parçası

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası hezimeti yaşayan CHP ve destekçileri arasında yaşanan k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23