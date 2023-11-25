Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedelini belirledi!

Galatasaray'da 2021-2022 sezonundan bu yana düzenli olarak forma giyen Kerem Aktürkoğlu, büyük bir hızla yükselerek hem sarı kırmızılı takımın hem de milli takımın vazgeçilmezi oldu.

Kerem, sarı kırmızılı formayla 2021'den bu yana 112 resmi maçta görev yaparken sadece iki maç kaçırdı. Bunlardan birinde sarı kart cezalısıydı, diğerinde ise kupadaki Alanya maçında kulübedeydi. Kerem, sarı kırmızılı formayı düzenli giymeye başladığı dönemden bu yana millî takımın da gözdesi oldu çıktı.



25 MİLYON EURO İSTENİYOR



Yönetimin devlerin göz hapsindeki Kerem'den beklentisi ise yüksek. Sarı kırmızılılar, şu anda 17 milyon euro değer biçilen Kerem'i isteyen kulüplere kapıyı 25 milyon euro'dan açacak. Satış gerçekleşirse de Kerem, Galatasaray'ın kasasını doldurmuş olacak.



EURO 2024 VİTRİN OLACAK



Galatasaray ve millî takımdaki teknik direktörlerin hiçbiri ondan vazgeçemedi. Kerem, ay yıldızlı formayla bütün maçlarda da görev yaptı. Bu sezon lig ve Avrupa'da maç kaçırmayan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde. Yirmi beş yaşındaki oyuncu için EURO 2024 de ayrı bir vitrin olacak.

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