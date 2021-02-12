Galatasaray Kasımpaşa maçının saati değişti
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 14 Şubat Pazar günü oynanacak maçın başlama saatinde beklenen kar yağışı nedeniyle değişiklik yapıldı.
Süper Lig'in 24. haftasında karşılacak olan Galatasaray ve Kasımpaşa maçının başlangıç saati değişti.
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'ndaki saat 19.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşma, 14 Şubat Pazar günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 16.00'ya alındı.
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