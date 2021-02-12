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Spor Galatasaray, Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Galatasaray, Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sporseverler maç ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki, Galatasaray, Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 21:46:00 -
Galatasaray, Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

TFF, pazar günü 19.00'da oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçını ve pazartesi günü 19.00'da başlayacak Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarını beklenen kar yağışı nedeniyle saatlerini değiştirdi. Peki, Galatasaray, Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve 14 Şubat saat 19:00'da başlaması planlanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati 16:00 olarak değiştirildi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

"Süper Lig 2020-2021 Sezonu 25. haftasında, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçı beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle saat 16.00'ya alınmıştır."

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